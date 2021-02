Pioggia e allagamenti stradali: manutenzione zero alle porte della città (FOTO) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTutto ha un limite, quello spesso si misura in centimetri. Tanti sono quelli di acqua che si è accumulata in contrada Roseto, su una delle due complanari (direzione Benevento) che viaggia in parallelo con il raccordo autostradale che porta al bivio Caianello-Campobasso. All’altezza del primo sottopasso, da tempo e, naturalmente in quantità corposa in periodi molto piovosi come questi, la strada diventa quasi impercorribile. Una pozza d’acqua gigante e fanghiglia, vasi di scolo assenti o intasati e i centimetri crescono a dismisura dopo ogni intenso fenomeno piovasco. Il passaggio di auto avviene a velocità moderata ma non può essere certamente questo un modus operandi rispetto ad una situazione che va avanti da anni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTutto ha un limite, quello spesso si misura in centimetri. Tanti sono quelli di acqua che si è accumulata in contrada Roseto, su una delle due complanari (direzione Benevento) che viaggia in parlo con il raccordo autostradale che porta al bivio Caianello-Campobasso. All’altezza del primo sottopasso, da tempo e, naturalmente in quantità corposa in periodi molto piovosi come questi, la strada diventa quasi impercorribile. Una pozza d’acqua gigante e fanghiglia, vasi di scolo assenti o intasati e i centimetri crescono a dismisura dopo ogni intenso fenomeno piovasco. Il passaggio di auto avviene a velocità moderata ma non può essere certamente questo un modus operandi rispetto ad una situazione che va avanti da anni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Bernardjeanmic7 : RT @Rietilife: Allagamenti, Comune: 'Situazione resta difficile'. In corso rafforzamento argini, la pioggia complica tutto | FOTO - https:/… - Rietilife : Allagamenti, Comune: 'Situazione resta difficile'. In corso rafforzamento argini, la pioggia complica tutto | FOTO… - il_piccolo : La poca pioggia e il vento di scirocco meno forte del previsto hanno limitato i danni rispetto agli allagamenti di… - il_piccolo : Ieri in via Genova l’acqua nei locali, disagi anche sulle Rive e nei dintorni. E oggi l'allerta torna alta: già blo… - fontanabuona : Grande pioggia, frana e allagamenti -