Piera Napoli, i post su Facebook del marito dopo averla uccisa: 'Non tutti conosco il significato del rispetto' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) dopo avere ucciso la moglie , Salvatore Baglione, in carcere per il delitto, avrebbe pubblicato alcuni post su Facebook presi dalla pagina 'Dna criminale': ' il rispetto, gran bella parola peccato, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 febbraio 2021)avere ucciso la moglie , Salvatore Baglione, in carcere per il delitto, avrebbe pubblicato alcunisupresi dalla pagina 'Dna criminale': ' il, gran bella parola peccato, ...

p_ylv : RT @tripps42: La cantante Piera Napoli, uccisa dal marito, un mese fa aveva chiamato la polizia per chiedere aiuto per la sua situazione, m… - merycostagliol : RT @tripps42: La cantante Piera Napoli, uccisa dal marito, un mese fa aveva chiamato la polizia per chiedere aiuto per la sua situazione, m… - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Omicidio Piera Napoli: il messaggio su Facebook del marito - destielisreal__ : RT @tripps42: La cantante Piera Napoli, uccisa dal marito, un mese fa aveva chiamato la polizia per chiedere aiuto per la sua situazione, m… - AugmentedBeauty : RT @tripps42: La cantante Piera Napoli, uccisa dal marito, un mese fa aveva chiamato la polizia per chiedere aiuto per la sua situazione, m… -