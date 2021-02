Piemonte - Il blocco delle Euro 4 diesel è rimandato fino al 30 aprile (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Piemonte ha prorogato fino al 30 aprile la sospensione del divieto di circolazione delle auto Euro 4 diesel. Lo stop, previsto per il gennaio scorso (a seguito di un precedente rinvio) era stato posticipato a data da destinarsi, d'intesa con il ministero dell'Ambiente, per tutte le Regioni del bacino padano (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto). Ci vuole l'autocertificazione. Il prolungamento della sospensione firmato dal governatore, Alberto Cirio, permetterà dunque la circolazione delle diesel Euro 4 fino alla data attualmente individuata come termine dello stato di emergenza legato alla pandemia. Gli automobilisti dovranno però portare con sé l'autocertificazione: l''utilizzo, infatti, è ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilha prorogatoal 30la sospensione del divieto di circolazioneauto. Lo stop, previsto per il gennaio scorso (a seguito di un precedente rinvio) era stato posticipato a data da destinarsi, d'intesa con il ministero dell'Ambiente, per tutte le Regioni del bacino padano (Lombardia,, Emilia Romagna e Veneto). Ci vuole l'autocertificazione. Il prolungamento della sospensione firmato dal governatore, Alberto Cirio, permetterà dunque la circolazionealla data attualmente individuata come termine dello stato di emergenza legato alla pandemia. Gli automobilisti dovranno però portare con sé l'autocertificazione: l''utilizzo, infatti, è ...

