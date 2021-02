Pestarono giornalista durante manifestazione | quattro poliziotti condannati a Genova

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021), ma le pene sono molto più basse rispetto a quanto chiesto dall’accusa. Il giudice per l’udienza preliminare Silvana Carpanini ha giudicato colpevoli i 4accusati di avere picchiato ildi Repubblica Stefano Origonegli scontri tra antifascisti e polizia dopo il comizio di Casapound ail 23 maggio 2019. Gli agenti, processati con rito abbreviato, sono statiper lesioni colpose per eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi. La pm Gabriella Dotto aveva chiesto la condanna a 1 anno e 4 mesi ciascuno per lesioni dolose. Per il giudice, quindi, non lo avrebbero riconosciuto comema lo avrebbero scambiato per un manifestante facinoroso. Quel giorno un migliaio di manifestanti antifascisti si erano ...