Perugia-Civitanova oggi, Champions League volley: orario, tv, programma, streaming (Di mercoledì 10 febbraio 2021) oggi mercoledì 10 febbraio (ore 18.00) si gioca Perugia-Civitanova, match valido per la fase a gironi della Champions League 2021 di volley maschile. Al PalaBarton di Perugia andrà in scena una partita fondamentale per le sorti della Pool B: la Lube si trova al comando con 5 vittorie (15 punti), mentre i Block Devils inseguono con 3 vittorie (9 punti, ma hanno disputato un incontro in meno, ovvero quello contro il Tours previsto domani). In palio il primo posto nel raggruppamento e la certezza della qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea: ai marchigiani basta perdere per 3-2 per essere sicuri del primato, gli umbri devono assolutamente vincere per 3-0 o 3-1 per rimanere in corsa. Ai quarti di finale accedono le vincitrici dei cinque ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021)mercoledì 10 febbraio (ore 18.00) si gioca, match valido per la fase a gironi della2021 dimaschile. Al PalaBarton diandrà in scena una partita fondamentale per le sorti della Pool B: la Lube si trova al comando con 5 vittorie (15 punti), mentre i Block Devils inseguono con 3 vittorie (9 punti, ma hanno disputato un incontro in meno, ovvero quello contro il Tours previsto domani). In palio il primo posto nel raggruppamento e la certezza della qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea: ai marchigiani basta perdere per 3-2 per essere sicuri del primato, gli umbri devono assolutamente vincere per 3-0 o 3-1 per rimanere in corsa. Ai quarti di finale accedono le vincitrici dei cinque ...

