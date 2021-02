Pensioni, lavoro, fisco e ristori nell’agenda Draghi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le risposte sono arrivate. In un elenco di punti programmatici, titoli. Che però consegnano alle forze politiche un’idea piuttosto precisa dell’impostazione che Mario Draghi intende dare al suo esecutivo. Priorità, posizionamento, linee guida. Un governo “convintamente europeista”. Cornice apprezzata dai dem, innanzitutto. E poi un approccio preciso su 5 emergenze indicate dal presidente incaricato: ambientale, sanitaria con la campagna vaccini da accelerare, quella del lavoro con la “tutela” di chi resta senza, delle imprese (con un sostegno anche alle banche) e la scuola. E c’è stato poi un passaggio che molti hanno letto con una sfumatura ‘temporale’. Quello sulle tre maxi riforme – pubblica amministrazione, giustizia civile e fisco– da mettere in campo per cambiare il volto e il futuro del Paese. Riforme che, pure se connesse con ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le risposte sono arrivate. In un elenco di punti programmatici, titoli. Che però consegnano alle forze politiche un’idea piuttosto precisa dell’impostazione che Mariointende dare al suo esecutivo. Priorità, posizionamento, linee guida. Un governo “convintamente europeista”. Cornice apprezzata dai dem, innanzitutto. E poi un approccio preciso su 5 emergenze indicate dal presidente incaricato: ambientale, sanitaria con la campagna vaccini da accelerare, quella delcon la “tutela” di chi resta senza, delle imprese (con un sostegno anche alle banche) e la scuola. E c’è stato poi un passaggio che molti hanno letto con una sfumatura ‘temporale’. Quello sulle tre maxi riforme – pubblica amministrazione, giustizia civile e– da mettere in campo per cambiare il volto e il futuro del Paese. Riforme che, pure se connesse con ...

