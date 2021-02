Pensioni e Quota 100 | cosa cambia con il nuovo governo | le idee di Draghi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Quali sono ledi Mariosullee su100? Vediamoper i pensionati con il. Il premier incaricato da Sergio Mattarella, Mario, in queste ore è impegnato nel secondo giro di consultazioni. In questi incontri l’ex presidente della Bce dovrà spiegare alle forze politiche qual è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

...nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi tra i tanti temi caldi dovrà affrontare quello relativo alle. In primis c'è da trovare un accordo con i tanti partiti. Lega vuole estendere..., ipotesi102 Alla mini proroga100, un'altra ipotesi accreditata sarebbe102 , che prevederebbe un innalzamento del criterio anagrafico (dai 62 ai 64 anni), fermo restando ...Tante le novità pensioni nel mese di marzo 2021, si passa dal pagamento anticipato alla riduzione dell’assegno percepito per effetto dei ricalcoli ...Per il segretario della Cgil Ticino Olona Mario Principe va prorogata la scadenza del blocco licenziamenti e il Recovery Plan «è una possibilità per tutelare i lavoratori» ...