Pensioni e previdenza integrativa: con il Covid-19 rallentano i versamenti, ma l'assegno di scorta è fondamentale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Pensioni di scorta sempre più fondamentali, ma la pandemia ha rallentato i versamenti. Nonostante ciò, il rendimento medio resta positivo e si assesta a quasi il doppio di quello offerto dal TFR. È la fotografia scattata nell'ultima analisi diffusa dalla Covip in merito all'andamento del comparto. Le difficoltà dovute alla crisi economica e sanitaria si sono fatte sentire, ma sempre più persone sono consapevoli che una pensione di scorta resta il principale strumento per difendere il proprio tenore di vita in età avanzata. Pensioni pubbliche più povere, gli iscritti ai fondi integrativi salgono a 9,35 milioni di persone Con il passare degli anni il peso del ricalcolo contributivo comincia a essere prevalente rispetto a quello retributivo o misto. L'importo delle Pensioni ordinarie ...

Sempre per il 2021, l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha ricalcolato per il 2021 gli importi delle pensioni minime e sociali, dei vitalizi, degli assegni sociali e dei trattamenti per i ...

...modalità già rese note lo scorso mese dall'Ente di Previdenza. Anche questi soggetti dovranno rispettare la data del 2 marzo 2021 a pena di decadenza. Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e ...

Le statistiche pubblicate da Covip evidenziano una crescita delle adesioni e dei rendimenti dei fondi pensione, nonostante la pandemia.

È in arrivo una mini proroga della misura Quota 100? Si tratta di un’ipotesi che aleggia nell’aria, anche se ci sarebbero delle resistenze.

Le statistiche pubblicate da Covip evidenziano una crescita delle adesioni e dei rendimenti dei fondi pensione, nonostante la pandemia. È in arrivo una mini proroga della misura Quota 100? Si tratta di un'ipotesi che aleggia nell'aria, anche se ci sarebbero delle resistenze.