Pd Ama | commissione trasparenza | assenti azienda e assessore

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma – “Oggi e’ andato in scena l’ennesimo teatrino dei 5 stelle. Era in programma lae garanzia del Comune di Roma per parlare delle assunzioni degli gia’ addetti operatori ecologici e per i cittadini comuni per un totale di 63.000 domande.” “Ama e l’all’Ambiente non si sono presentati segno enorme di difficolta’ e di non chiarezza. Abbiamo capito che graduatorie e selezioni non saranno legate alle assunzioni ma ai bilanci che sono il cuore del problema come immaginavamo.” “La mancanza di rispetto verso cittadini e lavoratori e’ senza precedenti, ci auguriamo che questi ultimi mesi passino veloci per liberare Roma e i romani”. Cosi’ in un comunicato Flavio Vocaturo, Gianluca Mortaroli e Andrea Firotto del Pd Ama.