Parma | infortunio Cornelius | le condizioni dell’attaccante

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’attaccante delAndreaha subito unmuscolare Andrea, attaccante del, ha subito unmuscolare. Non vogliono così terminare i problemi per Roberto D’Aversa che adesso dovrà fare i conti anche con l’assenza del danese. Questo il comunicato dei gialloblù sulledel calciatore: «Andreasè stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di grado lieve ai muscoli adduttori di destra. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso». Leggi su Calcionews24.com

L'attaccante del Parma Andrea Cornelius ha subito un infortunio muscolare. Andrea Cornelius, attaccante del Parma, ha subito un infortunio muscolare. Non vogliono così terminare i problemi per Roberto D'Aversa che adesso dovrà fare i conti anche con l'assenza del danese.