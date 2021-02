Paris Hilton, il drammatico racconto degli abusi in collegio: “Mi guardavano mentre facevo la doccia, poi mi lasciavano nuda per punizione” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Il mio nome è Paris Hilton, sono una persona sopravvissuta all’abuso delle istituzioni e parlo oggi a difesa di centinaia di ragazzi detenuti in strutture di rieducazione sparsi negli Stati Uniti”. Inizia così la drammatica testimonianza che l’ereditiera 39enne ha voluto fare davanti alla commissione senatoriale Giustizia dello Stato dello Utah per denunciare pubblicamente gli abusi subiti nell’esclusivo liceo Provo Canyon School, che fu costretta a frequentare per 11 mesi quando aveva 16 anni. Con la voce tremante e il volto rigato dalle lacrime, Paris Hilton ha raccontato i maltrattamenti fisici e psicologici subiti per mano di chi avrebbe dovuto aiutarla. “Per tutti i venti anni che ho alle spalle sono stata perseguitata da un incubo ricorrente: due sconosciuti mi rapiscono nel mezzo della notte, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Il mio nome è, sono una persona sopravvissuta all’abuso delle istituzioni e parlo oggi a difesa di centinaia di ragazzi detenuti in strutture di rieducazione sparsi negli Stati Uniti”. Inizia così la drammatica testimonianza che l’ereditiera 39enne ha voluto fare davanti alla commissione senatoriale Giustizia dello Stato dello Utah per denunciare pubblicamente glisubiti nell’esclusivo liceo Provo Canyon School, che fu costretta a frequentare per 11 mesi quando aveva 16 anni. Con la voce tremante e il volto rigato dalle lacrime,ha raccontato i maltrattamenti fisici e psicologici subiti per mano di chi avrebbe dovuto aiutarla. “Per tutti i venti anni che ho alle spalle sono stata perseguitata da un incubo ricorrente: due sconosciuti mi rapiscono nel mezzo della notte, ...

