Papa Francesco all' udienza | l' Italia lacerata da contrasti e divisioni | serve progetto di riconciliazione

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Città del Vaticano - Proprio nelle ore in cui il presidente del consiglio incaricato Mario Draghi presiede alla formazione del nuovo governo,nella biblioteca del Palazzo...

Pontifex_it : La #fraternità è il vero rimedio alla pandemia e ai molti mali che ci hanno colpito. Fraternità e speranza sono com… - Tg3web : Papa Francesco ha lanciato un appello all'equità nella distribuzione delle dosi di vaccino tra Paesi ricchi e Paesi… - Avvenire_Nei : Dal 5 all'8 marzo. Il viaggio di #papaFrancesco in #Iraq: ecco il programma - KattInForma : Papa Francesco: gli italiani siano segno di un progetto di riconciliazione e fraternità - emperatrizvm : RT @ASchwibach: A Papa Francesco il plauso della Massoneria, «compiuti passi da gigante per la fratellanza universale» -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

I 900 migranti del campo di Lipa, in Bosnia ed Erzegovina, avranno presto un refettorio dove mangiare e proteggersi dalla nuova ondata di freddo gelido prevista nei Balcani ...Stante tutto ciò il diritto alla critica diventa sacrosanto “Perplessi e disorientati per la inadeguatezza a gestire la cosa pubblica” Dr. Tino Mazzitelli (Ex Direttore Sanit ...