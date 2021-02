Palermo, resta incerto il futuro del club: Mirri apre a nuovi soci, il ruolo della Pricewaterhouse Cooper e la strategia della società rosanero (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Palermo di proprietà di Hera Hora è ormai vicino ad un bivio che potrebbe determinare prospettive future ed ambizioni del club.I risultati delidenti sul campo, gli errori programmatici, gestionali e di valutazione, l'incubo Covid 19 e le relative ripercussioni economiche sul bilancio societario, le frizioni tra i soci che hanno indotto Tony Di Piazza ad esercitare il diritto di recesso per quanto concerne il 40% delle quote della controllante che detiene il Palermo FC.Uno scenario che, sommato alla posizione di classifica anonima ed alla palese insofferenza dell'ambiente, ha chiaramente indotto il socio di maggioranza e presidente del club rosanero, Dario Mirri, ad iniziare un giro d'orizzonte per ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ildi proprietà di Hera Hora è ormai vicino ad un bivio che potrebbe determinare prospettive future ed ambizioni del.I risultati delidenti sul campo, gli errori programmatici, gestionali e di valutazione, l'incubo Covid 19 e le relative ripercussioni economiche sul bilancioetario, le frizioni tra iche hanno indotto Tony Di Piazza ad esercitare il diritto di recesso per quanto concerne il 40% delle quotecontrollante che detiene ilFC.Uno scenario che, sommato alla posizione di classifica anonima ed alla palese insofferenza dell'ambiente, ha chiaramente indotto ilo di maggioranza e presidente del, Dario, ad iniziare un giro d'orizzonte per ...

