Palermo | Mirri e i dubbi sul futuro rosanero | l’uscita di scena di Di Piazza e l’apertura alla cessione del club Il reale valore di mercato…

Una situazione incerta, complessa ed in lenta ma costante evoluzione.Il futuro del Palermo di proprietà di Hera Hora è più che mai un rebus. L'unica certezza al momento è l'ormai prossima uscita di scena del socio di minoranza Tony Di Piazza, che ha esecritato il diritto di recesso relativo al 40% delle sue quote lo scorso 28 dicembre e dovrà essere liquidato entro sei mesi da quella data,Le dichiarazioni rilasciate ieri da Dario Mirri hanno legittimato le indiscrezioni circolate con insistenza nelle ultime settimane. Il presidente del Palermo ha ribadito di essere all'opera per reperire un socio investitore che subentri all'immobiliarista italoamericano ma non solo, il patron della Damir ha aperto anche ad un'eventuale cessione dell'intero pacchetto azionario del ...

