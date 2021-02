Pagamento pensioni marzo 2021: arrivano importanti novità sul ricalcolo degli assegni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo il primo conguaglio degli assegni pensionistici fatto all'inizio dell'anno 2021, arrivano importanti novità per quanto riguarda gli assegni erogati nel mese di marzo: in particolare, gli enti previdenziali, si occuperanno di effettuare tutti i conguagli rimasti in sospeso e quelli previsti nell'anno precedente, ovvero quelli del 2020. In realtà, non si tratta di una vera e propria novità in quanto risulta essere una prassi praticata ogni anno che ricade sul calcolo del cedolino pensione del mese di febbraio. Questa pratica viene effettuata in questo periodo, proprio perché i valori fiscali consolidati vengono resi disponibili soltanto con l'inizio del nuovo anno. Quali cambiamenti ci saranno, dunque, sugli ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo il primo conguagliostici fatto all'inizio dell'annoper quanto riguarda glierogati nel mese di: in particolare, gli enti previdenziali, si occuperanno di effettuare tutti i conguagli rimasti in sospeso e quelli previsti nell'anno precedente, ovvero quelli del 2020. In realtà, non si tratta di una vera e propriain quanto risulta essere una prassi praticata ogni anno che ricade sul calcolo del cedolino pensione del mese di febbraio. Questa pratica viene effettuata in questo periodo, proprio perché i valori fiscali consolidati vengono resi disponibili soltanto con l'inizio del nuovo anno. Quali cambiamenti ci saranno, dunque, sugli ...

sassaripost : RT @CitizenPost: Pensioni marzo 2021: pagamento anticipato e ricalcolo sull’assegno - carlacasu : RT @CitizenPost: Pensioni marzo 2021: pagamento anticipato e ricalcolo sull’assegno - CitizenPost : Pensioni marzo 2021: pagamento anticipato e ricalcolo sull’assegno - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni marzo 2021 in anticipo anche per il mese di marzo 2021, l’INPS… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni febbraio 2021 in anticipo anche per il mese di febbraio 2021,… https://t.co… -