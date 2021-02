Padova-Carpi, Mandorlini punta alla vetta: le ultime sulla gara (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Padova-Carpi domani in campo all’”Euganeo” a partire dalle 15.00, quale recupero della 18a giornata del campionato di Serie C girone B. Le ultime prima del match e le probabili formazioni. Il momento del Padova La formazione di Mandorlini, seconda in classifica con 44 punti (13 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte), domenica scorsa ha superato in casa la Fermana in virtù della rete messa a segno nella prima parte di gara da Chiricò. I veneti distano solo 3 punti dalla capolista Sudtirol, che ha giocato una gara in più. Vincere oggi, consentirebbe al Padova di condividere la prima piazza con gli altoatesini. I biancorossi vivono nell’insieme un buon momento di forma, dal momento che dopo lo scivolone interno contro il Modena (1-0), ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021)domani in campo all’”Euganeo” a partire dalle 15.00, quale recupero della 18a giornata del campionato di Serie C girone B. Leprima del match e le probabili formazioni. Il momento delLa formazione di, seconda in classifica con 44 punti (13 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte), domenica scorsa ha superato in casa la Fermana in virtù della rete messa a segno nella prima parte dida Chiricò. I veneti distano solo 3 punti dcapolista Sudtirol, che ha giocato unain più. Vincere oggi, consentirebbe aldi condividere la prima piazza con gli altoatesini. I biancorossi vivono nell’insieme un buon momento di forma, dal momento che dopo lo scivolone interno contro il Modena (1-0), ...

PadovaCalcio : #Matchday #Padova vs #Carpi ?? Recupero 18° Giornata #SerieC Girone B ?? Stadio Euganeo ?? Ore 15:00… - Pall_Gonfiato : LIVE #Padova - #Carpi Serie C, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TV - La Serie C 2020/2021 è in diretta pay-per-view su Sky Primafila, mercoledì 10 febbraio alle ore 15, il recupero de… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TV - La Serie C 2020/2021 è in diretta pay-per-view su Sky Primafila, mercoledì 10 febbraio alle ore 15, il recupero de… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TV - La Serie C 2020/2021 è in diretta pay-per-view su Sky Primafila, mercoledì 10 febbraio alle ore 15, il recupero de… -