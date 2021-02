Pacco con 41 chili di droga alla Sda | si indaga su mittente e destinatario

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPontecagnano Faiano (Sa) – Unarrivato al corriere SDA a Pontecagnano Faiano con dentro 41 kg di marijuana sottovuoto, per sfuggire al fiuto dei cani anti. Su questo stannondo i carabinieri della compagnia di Battipaglia, che, guidati dal comandante Vito Antonio Sisto, in collaborazione con il corriere, stanno cercando di risalire ai reali mittenti e destinatari delcontenente la. Al momento la confezione infatti indica finti destinatari, ma sembra che ilprovenga dalle Marche. I carabinieri non escludono però che ci possa essere un traffico internazionale die che le ricerche possano portare anche fuori dall’Italia. Sia 360 gradi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.