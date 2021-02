Oscar 2021, tanta Italia nella shortlist: da Pausini e 'Pinocchio', fino al doc sulla Loren (Di mercoledì 10 febbraio 2021) C’è anche altra Italia nelle shortlist degli Oscar annunciate stanotte, oltre a Notturno di Gianfranco Rosi entrato tra i documentari (e non sul film straniero): il trucco di Pinocchio di Matteo Garrone nella categoria Make Up e Acconciature, la colonna sonora e la canzone Io sì interpretata da Laura Pausini per il film di Edoardo Ponti con Sophia Loren La vita davanti a sé, e Filippo Meneghetti, il regista Italiano expat in Francia il cui film d’esordio Due (in Italia uscirà con Teodora) ha superato il primo step ed è entrato nella shortlist per la nomination del film internazionale. E c’è Italia, o meglio Sophia Loren, anche nella ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) C’è anche altranelledegliannunciate stanotte, oltre a Notturno di Gianfranco Rosi entrato tra i documentari (e non sul film straniero): il trucco didi Matteo Garronecategoria Make Up e Acconciature, la colonna sonora e la canzone Io sì interpretata da Lauraper il film di Edoardo Ponti con SophiaLa vita davanti a sé, e Filippo Meneghetti, il registano expat in Francia il cui film d’esordio Due (inuscirà con Teodora) ha superato il primo step ed è entratoper la nomination del film internazionale. E c’è, o meglio Sophia, anche...

RDS_official : 'Io sì (Seen)' di Laura Pausini è entrata nella short list dei Premi Oscar 2021 ?? - Agenzia_Ansa : #Wuhan un anno fa e il virus invade il #cinema. Il miglior horror movie dell'anno? E' un documentario. Firmato dal… - repubblica : È morto l'attore premio Oscar Christopher Plummer - fisco24_info : Oscar: tanta Italia in shortlist, e c'è anche la Pausini: Anche il Trucco di Pinocchio e il 'francese' Meneghetti - FQMagazineit : Oscar 2021, ecco la shortlist del miglior film in lingua straniera. Notturno di Rosi non c’è ma è candidato per il… -