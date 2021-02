Oscar 2021 | le shortlist | “Notturno” fuori dalla corsa per il miglior film internazionale

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tra i 15Documentari che avanzano verso la selezione finale deglic’èdi Gianfranco Rosi, bene. E male. Perché la natura del prodotto ha senz’altro pregiudicato la scelta come(exstraniero), da cui è. Lo è anche La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, ma l’accoglienza benevola del pubblico per l’interpretazione di Sophia Loren, che ha mancato la nomination comeattrice ai Golden, fa pensare che il titolo Netflix sarebbe stato per l’Italia più adeguato come scelta. Presente in due. Con la canzone Io Sì (Seen) composta per ilda Laura Pausini – selezionata come ...