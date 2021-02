Oscar 2021: le shortlist delle 9 categorie. Le votazioni inizieranno il 5 marzo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Annunciate le shortlist delle 9 categorie in pre-selezione per la nomination agli Oscar 2021. Sono 15 i documentari in corsa (sui 238 presentati), 10 i corti pre-selezionati sui 144 totali, 15 i film scelti tra quelli arrivati da ben 93 paesi. 10 anche i candidati per trucco e parrucco e 15 quelli per la colonna sonora (sui 136 presentati), mentre 15 sono le canzoni in gara per la finale sulle 105 candidate. 10 cortometraggi animati in lizza sui 96 presentati e 10 anche i live action, oltre ai 10 film in corsa per gli effetti speciali, che verranno anch’essi ridotti ad una lista di 5. Le votazioni per la selezione definitiva delle nomination ufficiali agli Oscar inizieranno il 5 marzo per concludersi il 10. Tutti i ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Annunciate lein pre-selezione per la nomination agli. Sono 15 i documentari in corsa (sui 238 presentati), 10 i corti pre-selezionati sui 144 totali, 15 i film scelti tra quelli arrivati da ben 93 paesi. 10 anche i candidati per trucco e parrucco e 15 quelli per la colonna sonora (sui 136 presentati), mentre 15 sono le canzoni in gara per la finale sulle 105 candidate. 10 cortometraggi animati in lizza sui 96 presentati e 10 anche i live action, oltre ai 10 film in corsa per gli effetti speciali, che verranno anch’essi ridotti ad una lista di 5. Leper la selezione definitivanomination ufficiali agliil 5per concludersi il 10. Tutti i ...

