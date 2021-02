Oscar 2021: annunciate le shortlist. L’Italia c’è ma con qualche rammarico (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le candidature ufficiali verranno rese note il 15 marzo La pandemia “ritarda” anche gli Oscar: solo oggi sono state rese note le shortlist ovvero le pre candidature di una lista che verrà snellita e annunciata il 15 marzo. Le statuette verranno consegnate il 25 aprile circa due mesi dopo rispetto a quanto accade di solito. L’Italia c’è e sorride anche se non manca un po’ di rammarico. C’è “Pinocchio” di Matteo Garrone al miglior trucco e Notturno di Gianfranco Rosi come miglior documentario, purtroppo però quest’ultimo è stato escluso dal gruppo pre-finale per il miglior film internazionale. Nelle shortlist tra l’elenco della la migliore canzone originale, “Io Sì” dal film “The Life Ahead (La Vita Davanti a Sé)” di Edoardo Ponti con la madre Sophia Loren c’è la canzone intonata da Laura Pausini. Leggi ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le candidature ufficiali verranno rese note il 15 marzo La pandemia “ritarda” anche gli: solo oggi sono state rese note leovvero le pre candidature di una lista che verrà snellita e annunciata il 15 marzo. Le statuette verranno consegnate il 25 aprile circa due mesi dopo rispetto a quanto accade di solito.c’è e sorride anche se non manca un po’ di. C’è “Pinocchio” di Matteo Garrone al miglior trucco e Notturno di Gianfranco Rosi come miglior documentario, purtroppo però quest’ultimo è stato escluso dal gruppo pre-finale per il miglior film internazionale. Nelletra l’elenco della la migliore canzone originale, “Io Sì” dal film “The Life Ahead (La Vita Davanti a Sé)” di Edoardo Ponti con la madre Sophia Loren c’è la canzone intonata da Laura Pausini. Leggi ...

