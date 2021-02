'Ora basta, lasciateci lavorare': 80 imprenditori portano i loro tavoli in piazza per protesta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lo slogan della protesta è lo stesso della petizione che si chiuderà domenica 14 febbraio: fino ad oggi sono 1.000 quelle raccolte e verranno consegnate nei prossimi giorni Leggi su ravennatoday (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lo slogan dellaè lo stesso della petizione che si chiuderà domenica 14 febbraio: fino ad oggi sono 1.000 quelle raccolte e verranno consegnate nei prossimi giorni

riotta : Ripeto: per favore basta irridere le incoerenze di tanti grillini, Pd, Lega, Forza Italia, Leu. Si contraddicono, e… - M5S_Europa : Nulla è stato risparmiato allo #Yemen in questi 6 anni. Aumentare gli aiuti umanitari non basta. L’Italia, grazie a… - marcodimaio : Bankitalia, Corte dei Conti, Ufficio parlamentare di bilancio. Tutte le maggiori istituzioni economiche oggi certif… - CoomanSibilla : @bigravenclaw @ProfTina_ Ancora col fatto che io rubo il posto di lavoro: evidentemente a lei rode il culo minuscol… - WASTEDBILLS : basta mi sono rotta il cazzo ora levo l'immagine profilo di whatsapp -