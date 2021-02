Oms: "Vaccino AstraZeneca anche per gli over 65". In UE accordo per aumentarne produzione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gli esperti dell’Oms raccomandano il Vaccino AstraZeneca anche per gli over 65 affermando che “può essere utilizzato anche in presenza delle varianti” del Covid-19. Intanto AstraZeneca e l’azienda IDT Biologika hanno firmato una lettera di intenti per aumentare la produzione del Vaccino Covid-19 in Europa e la capacità di fornitura a lungo termine. L’accordo, da finalizzare, mira ad aumentare la capacità del sito produttivo di IDT Biologika a Dessau in Germania, al fine di costruire fino a 5 bioreattori da 2mila litri capaci di produrre decine di milioni di dosi di Vaccino al mese. Si stima che le nuove risorse saranno operative entro la fine del 2022. L’investimento, spiega AstraZeneca, potrebbe ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gli esperti dell’Oms raccomandano ilper gli65 affermando che “può essere utilizzatoin presenza delle varianti” del Covid-19. Intantoe l’azienda IDT Biologika hanno firmato una lettera di intenti per aumentare ladelCovid-19 in Europa e la capacità di fornitura a lungo termine. L’, da finalizzare, mira ad aumentare la capacità del sito produttivo di IDT Biologika a Dessau in Germania, al fine di costruire fino a 5 bioreattori da 2mila litri capaci di produrre decine di milioni di dosi dial mese. Si stima che le nuove risorse saranno operative entro la fine del 2022. L’investimento, spiega, potrebbe ...

