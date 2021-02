OM intervista Alessio Bernabei: “Mi sento solo a volte ma dalla solitudine è nata Everest” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) OM intervista Alessio Bernabei in occasione del rilascio di Everest, il nuovo singolo disponibile dal 5 febbraio. Scritto testo e musica dallo stesso artista, è accompagnato da un videoclip girato alla cava di zolfo di Manziana (Roma) per la regia di Marcello Maw. A proposito del nuovo singolo, Alessio Bernabei racconta che è nato a giugno, quando si è trovato a riflettere sulle volte in cui si è arreso e si è sentito solo. “Ho sempre voluto fare da paracadute agli altri per impedirgli di farsi male ma poi stavo male io“, ricorda Alessio. Everest è quindi “un invito a trovare la forza di affrontare i mille ostacoli della vita per raggiungere un obiettivo più grande perché ‘anche il fiore più bello può crescere ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) OMin occasione del rilascio di, il nuovo singolo disponibile dal 5 febbraio. Scritto testo e musica dallo stesso artista, è accompagnato da un videoclip girato alla cava di zolfo di Manziana (Roma) per la regia di Marcello Maw. A proposito del nuovo singolo,racconta che è nato a giugno, quando si è trovato a riflettere sullein cui si è arreso e si è sentito. “Ho sempre voluto fare da paracadute agli altri per impedirgli di farsi male ma poi stavo male io“, ricordaè quindi “un invito a trovare la forza di affrontare i mille ostacoli della vita per raggiungere un obiettivo più grande perché ‘anche il fiore più bello può crescere ...

