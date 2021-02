“Ogni cosa sa di te” è online il video del singolo di Greta Zuccoli in gara al 71° Festival di Sanremo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Esce oggi, mercoledì 10 febbraio, il videoclip del singolo “Ogni cosa sa di te”, il brano con il quale Greta Zuccoli parteciperà nella categoria “Nuove proposte” alla prossima edizione del Festival di Sanremo, dal 2 al 6 marzo 2021. La voce che ha incantato Damien Rice e Diodato tra meno di un mese potremo ascoltarla sul palco dell’Ariston con un brano scritto, testo e musica, da Greta stessa e con la produzione artistica di Diodato e Tommaso Colliva. Una voce che si muove con un certo agio dal brit-folk alla melodia italiana, portando con sé gli echi delle suggestioni musicali che fanno parte del background artistico di Greta Zuccoli: trip hop, cantautorato, brit rock. “Mi piace pensare che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Esce oggi, mercoledì 10 febbraio, ilclip delsa di te”, il brano con il qualeparteciperà nella categoria “Nuove proposte” alla prossima edizione deldi, dal 2 al 6 marzo 2021. La voce che ha incantato Damien Rice e Diodato tra meno di un mese potremo ascoltarla sul palco dell’Ariston con un brano scritto, testo e musica, dastessa e con la produzione artistica di Diodato e Tommaso Colliva. Una voce che si muove con un certo agio dal brit-folk alla melodia italiana, portando con sé gli echi delle suggestioni musicali che fanno parte del background artistico di: trip hop, cantautorato, brit rock. “Mi piace pensare che ...

DSantanche : E mentre #ristoranti, #bar, #scuole continuano a subire limitazioni di ogni tipo, ecco cosa accade nei trasporti pu… - AmiciUfficiale : 'L’amore ci rende vivi' Duro lavoro, massimo impegno e l'amore al centro di ogni cosa per Alessandro #Amici20 - lucianinalitti : Non si può più dire niente, ci hanno insegnato ad offenderci per ogni cosa, ma così viviamo male, siamo sempre inca… - SalpadrinoT : E' inutile star a sindacare su chi ha iniziato o chi ha detto/fatto la cosa più grave. E' una lite come ne succedon… - inedyourhug : @xofrogs noooooo come ogni cosa che faccio è imbarazzante -