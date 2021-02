Oggi il Giorno del Ricordo per le vittime delle foibe (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ricorre Oggi 10 febbraio il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004, in memoria di tutte le vittime dei massacri delle foibe. Un fatto storico fondamentale, che ricorda i gravi fatti accaduti subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. In un mondo che aveva appena iniziato a fare i conti con gli orrori nazisti. Si tratta di una pagina di storia che riguarda l’ex Jugoslavia, in particolare il confine italiano nei territori dell’Istria, della Venezia Giulia, di Fiume e Dalmazia. Il nome “foibe” e il termine infoibato deriva dalle grandi fenditure carsiche presenti nel territorio, all’epoca utilizzate come discariche. Infatti, le vittime di questi assurdi e tragici eventi venivano gettate in questi dirupi. Tuttavia, la pratica della foiba riguarda solo uno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ricorre10 febbraio ildel, istituito nel 2004, in memoria di tutte ledei massacri. Un fatto storico fondamentale, che ricorda i gravi fatti accaduti subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. In un mondo che aveva appena iniziato a fare i conti con gli orrori nazisti. Si tratta di una pagina di storia che riguarda l’ex Jugoslavia, in particolare il confine italiano nei territori dell’Istria, della Venezia Giulia, di Fiume e Dalmazia. Il nome “” e il termine infoibato deriva dalle grandi fenditure carsiche presenti nel territorio, all’epoca utilizzate come discariche. Infatti, ledi questi assurdi e tragici eventi venivano gettate in questi dirupi. Tuttavia, la pratica della foiba riguarda solo uno ...

Discorsi dei Presidenti della Repubblica italiana in occasione del Giorno del ricordo

Il primo anno in cui si celebrò il Giorno del ricordo fu il 2005. In quell’occasione l’allora presidente Carlo Azeglio Ciampi emise una semplice dichiarazione, con la quale espresse la propria soddisf ...

