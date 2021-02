Oggi è la giornata mondiale dei legumi, eco-alleati dell’uomo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si celebra Oggi a 10 febbraio la giornata mondiale dei legumi, alleati indispensabili nella lotta contro la povertà e a favore della sicurezza alimentare, della salute e della sostenibilità. A promuoverla dal 2019 è la Fao per sensibilizzare l’opinione pubblica a conoscere e consumare un ingrediente fondamentale nella dieta, ottima fonte di proteine e micronutrienti. Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si celebraa 10 febbraio ladeiindispensabili nella lotta contro la povertà e a favore della sicurezza alimentare, della salute e della sostenibilità. A promuoverla dal 2019 è la Fao per sensibilizzare l’opinione pubblica a conoscere e consumare un ingrediente fondamentale nella dieta, ottima fonte di proteine e micronutrienti.

