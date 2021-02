“Nuovo look!”. Flavio Briatore irriconoscibile: 10 anni in meno con il nuovo taglio di capelli (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Cambiare stile a 70 anni si può e Flavio Briatore ne è l’esempio, con un nuovo taglio capelli corti pubblicato su Instagram che, commentano i follower, gli ha regalato almeno una decina di stagioni in meno. L’imprenditore si mostra sui social con un taglio del tutto inedito e una barba molto più corta. Una scelta che lo ringiovanisce a vista d’occhio. E che non è passata inosservata ai suoi fan. L’ex team manager della Formula 1 ha descritto la foto con un semplice: “Un passaggio dal parrucchiere”. Immediati i commenti piovuti sotto allo scatto. “Hai tagliato 10 anni, non solo i capelli”, commenta un utente su Instagram. E ancora: “Stai bene”, “Wow”. Insomma il taglio ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Cambiare stile a 70si può ene è l’esempio, con uncorti pubblicato su Instagram che, commentano i follower, gli ha regalato aluna decina di stagioni in. L’imprenditore si mostra sui social con undel tutto inedito e una barba molto più corta. Una scelta che lo ringiovanisce a vista d’occhio. E che non è passata inosservata ai suoi fan. L’ex team manager della Formula 1 ha descritto la foto con un semplice: “Un passaggio dal parrucchiere”. Immediati i commenti piovuti sotto allo scatto. “Hai tagliato 10, non solo i”, commenta un utente su Instagram. E ancora: “Stai bene”, “Wow”. Insomma il...

