Nuova love story per Andrea Iannone: Natasha Tozzi ha stregato il pilota (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ancora lontano dal mondo delle corse in seguito alla nota squalifica per il caso doping, Andrea Iannone in questi mesi sta ritrovando il sorriso anche grazie a una Nuova fiamma: trattasi di Natasha Tozzi, figlia del cantante Umberto. Secondo quanto riportato dal settimanale 'Chi', i due si sarebbero incontrati in un noto locale di Milano per un vero e proprio appuntamento romantico. Poi l'uscita "separata" per stare lontani da occhi indiscreti e infine il tragitto, in due macchine separate, verso Lugano dove ha sede la dimora di Andrea. "Appare evidente che ci sia del tenero" scrive Chi anche se al momento sul profilo Instagram del pilota tutto tace. SportFace.

