Nuova Caledonia, terremoto di magnitudo 7.7 provoca allerta tsunami in Nuova Zelanda: “La popolazione si allontani dalle coste” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un terremoto di magnitudo 7.7 si è verificato poco dopo la mezzanotte locale (le 14.20 in Europa) a circa 415 chilometri a est di Vao in Nuova Caledonia, a una profondità di dieci chilometri. E adesso in Nuova Zelanda è allerta tsunami, con la popolazione che è stata avvertita di allontanarsi dalle coste. “Onde pericolose di tsunami sono possibili nelle prossime tre ore”, ha avvertito il Nws Pacific tsunami Warning Center. “Onde fino a un metro sono possibili in alcune coste delle Fiji, della Nuova Zelanda e di Vanuatu e altre isole del Pacifico”. Onde più piccole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Undi7.7 si è verificato poco dopo la mezzanotte locale (le 14.20 in Europa) a circa 415 chilometri a est di Vao in, a una profondità di dieci chilometri. E adesso in, con lache è stata avvertita di allontanarsi. “Onde pericolose disono possibili nelle prossime tre ore”, ha avvertito il Nws PacificWarning Center. “Onde fino a un metro sono possibili in alcunedelle Fiji, dellae di Vanuatu e altre isole del Pacifico”. Onde più piccole ...

Corriere : Allerta tsunami in Nuova Zelanda dopo il terremoto di 7.5 in Nuova Caledonia: «via dalle coste» - rtl1025 : ?? La #NuovaZelanda ha diramato l'avviso alla popolazione di allontanarsi dalle coste dopo l'allerta #tsunami dirama… - Agenzia_Ansa : #Terremoto 7.7 in Nuova Caledonia e Loyauté, confermato tsunami. Avviso della Nuova Zelanda alla popolazione: 'via… - VirgilioVazzari : Nuova Zelanda, tsunami atteso dopo il terremoto di magnitudo 7.7 in Nuova Caledonia - lillydessi : Terremoto di 7.7 in Nuova Caledonia, allerta tsunami - -