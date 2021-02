Nuova Caledonia, terremoto di magnitudo 7.5: allerta tsunami (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un terremoto di magnitudo 7.5 è stato rilevato al largo delle coste della Nuova Caledonia, territorio francese nel sud del Pacifico. Lo rende noto il servizio di monitoraggio geologico statunitense ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Undi7.5 è stato rilevato al largo delle coste della, territorio francese nel sud del Pacifico. Lo rende noto il servizio di monitoraggio geologico statunitense ...

Un terremoto di magnitudo 7.5 è stato rilevato al largo delle coste della Nuova Caledonia, territorio francese nel sud del Pacifico. Lo rende noto il servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs. Dopo il sisma è stata diramata un'allerta tsunami.

Un violento terremoto di magnitudo 7,5 è stato registrato nella Nuova Caledonia, territorio francese nel sud del Pacifico, e nelle isole Loyautè situate di fronte alla costa orientale della Nuova Caledonia. Lo ha riferito l' American Institute of Geophysics (Usgs).

