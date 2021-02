Numero acquisti necessari per Super Cashback di 1500 euro al 10 febbraio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Super Cashback di 1500 euro è un argomento assai dibattuto: la cifra, lo ricordiamo, spetterà ai primi 100 mila utenti della classifica dedicata (coloro che, in ogni semestre, hanno effettuato il maggiore Numero di transazioni, al di là dell’importo speso, non importante ai fini della classifica). Ci si chiede quale sia il Numero di transazioni dovute per raggiungerlo. Fermo restando che per poter partecipare all’iniziativa occorre risiedere in Italia, essere titolare di una carta abilitata ai pagamenti nei negozi (da registrare sull’app IO) e di un IBAN per l’accredito dei rimborsi (qualora ne abbiate effettivamente diritto). Per quanto riguarda il Cashback 2021, c’è necessità di raggiungere almeno 50 transazioni a semestre, mentre per arrivare nelle prime ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ildiè un argomento assai dibattuto: la cifra, lo ricordiamo, spetterà ai primi 100 mila utenti della classifica dedicata (coloro che, in ogni semestre, hanno effettuato il maggioredi transazioni, al di là dell’importo speso, non importante ai fini della classifica). Ci si chiede quale sia ildi transazioni dovute per raggiungerlo. Fermo restando che per poter partecipare all’iniziativa occorre risiedere in Italia, essere titolare di una carta abilitata ai pagamenti nei negozi (da registrare sull’app IO) e di un IBAN per l’accredito dei rimborsi (qualora ne abbiate effettivamente diritto). Per quanto riguarda il2021, c’è necessità di raggiungere almeno 50 transazioni a semestre, mentre per arrivare nelle prime ...

