NPL | Visco Bankitalia | “Principale rischio che le banche italiane si trovano a fronteggiare”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Per l’economia italiana “la situazione è molto molto complicata” e “l’aumento dei crediti deteriorati è ilche lesi”. Lo ha sottolineato il governatore della Banca d’Italia, Ignazio, durante un’audizione nella commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario. “C’è da aspettarsi – ha spiegato– che questa congiuntura possa spingere verso l’alto i crediti deteriorati. Leperò, rispetto al passato, siad affrontare questoda una posizione più solida“. “Rispetto al 2007, nel complesso del settore bancario il rapporto tra capitale di migliore qualità e attivi ponderati per il ...

Lo stock deglisi è ridotto di oltre due terzi rispetto al picco del 2015 ", ha ricordato, aggiungendo che i bilanci delle banche "non hanno ancora risentito in misura significativa della ...indica la stima nel corso dell'audizione davanti alla Commissione Banche. Il Governatore ... L'Italia pesa per il 25%, quindi il calcolo sarebbe di 200 **miliardi** aggiuntivi di"ma le nostre ...Secondo il governatore della Banca d'Italia, gli istituti italiani sono in una posizione più solida rispetto al recente passato ...Il governatore della Banca d'Italia avverte: non ritirare troppo presto le misure di sostegno all'economia. E mette in guardia anche sui rischi di crescita dei crediti deteriorati a causa della crisi ...