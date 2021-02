"Non sono un gatto": l'avvocato non riesce a togliere il filtro su Zoom durante un'udienza online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sicuramente è una delle gaffe migliori mai avvenute su Zoom Reminder importante: controlla sempre le impostazioni di Zoom prima di entrare in una videocall. Rod Ponton, un avvocato che stava per presentare un caso presso il tribunale distrettuale del Texas, ha recentemente imparato questa lezione nella maniera più dura. Ponton infatti è entrato in videochiamata Zoom con un filtro che … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sicuramente è una delle gaffe migliori mai avvenute suReminder importante: controlla sempre le impostazioni diprima di entrare in una videocall. Rod Ponton, unche stava per presentare un caso presso il tribunale distrettuale del Texas, ha recentemente imparato questa lezione nella maniera più dura. Ponton infatti è entrato in videochiamatacon unche …

Davide : «Sono io vostro onore, non sono un gatto». Vi sfido a trovare qualcosa di meglio di quest'avvocato che non riesce a… - marattin : Due anni fa era saldo il governo Lega-M5S. Ancora un anno fa, il Covid (quasi) non sapevamo che fosse, le “sardine”… - borghi_claudio : ...agevolando così la pacifica uscita della Germania 'dall'alto' secondo la proposta del Manifesto di Solidarietà E… - Stelladiana101 : RT @jacopo_iacoboni: Il problema, negli spasmi del M5S, non è Di Battista. Il problema sono i colpi di coda del contismo che non si arrende… - Ahoneststarfish : Non ci credo finché non lo annuncerà Damiano stesso ma in questo preciso momento sono un po' sensibile ?????? -