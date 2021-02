Nome, titoli e privilegi: ecco quello che sappiamo sul primo figlio di Eugenie di York (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alle 8 di mattina di ieri, 9 febbraio 2020, Eugenie di York è diventata mamma per la prima volta. La principessa e il marito Jack Brooksbank hanno dato il benvenuto a un maschietto. Il piccolo appena nato, nono bisnipote della regina Elisabetta II, ha già catturato l’attenzione di tutti i media britannici. Che innanzitutto si chiedono: come si chiamerà il pupo? Per i bookmaker, prima della nascita, il nome più gettonato, in caso di fiocco azzurro, era Arthur. Un nome molto amato dai Windsor che l’hanno scelto per vari loro eredi (per esempio Arthur Chatto, nipote della principessa Margareth). Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alle 8 di mattina di ieri, 9 febbraio 2020, Eugenie di York è diventata mamma per la prima volta. La principessa e il marito Jack Brooksbank hanno dato il benvenuto a un maschietto. Il piccolo appena nato, nono bisnipote della regina Elisabetta II, ha già catturato l’attenzione di tutti i media britannici. Che innanzitutto si chiedono: come si chiamerà il pupo? Per i bookmaker, prima della nascita, il nome più gettonato, in caso di fiocco azzurro, era Arthur. Un nome molto amato dai Windsor che l’hanno scelto per vari loro eredi (per esempio Arthur Chatto, nipote della principessa Margareth).

frankeyboard68 : @papadia_papadia @PoloTorp @civati Flat Tax vuol dire tassa piatta, la proposta del CentroDX, semplificata col nome… - rexforte1 : novella e auspicano una società basata sul libero mercato ma il mercato sarà sempre speculazione e loro lo sanno, v… - Miles686 : 664 milioni tondi tondi per portare a casa 0 titoli. Ha dell'assurdo sta roba qui. Qualcuno non sa fare il proprio… - RMvoice1 : E te pareva che MTR non tirasse fuori un altro nome, per cui adesso per tutta la settimana i titoli si sprecheranno… - ValeDido : @euright9 Il n.1 è quello su RAI 3 di linea notte. Meglio di lui non ce n'è, il riassunto della giornata come una d… -