Niente Ferraris per Atletico-Chelsea | ecco dove si disputerà

Niente Ferraris per Atletico-Chelsea. La UEFA ha infatti comunicato di aver selezionato l'Arena Național di Bucarest come sede degli ottavi di finale tra la formazione di Tuchel e quella di Simeone. Nel comunicato si legge: "La UEFA comunica che l'incontro degli ottavi di finale tra Club Atlético de Madrid e Chelsea FC si disputerà all'Arena Național di Bucarest."

... per disattenzione, potremo nominare Luigi Ferraris. "Ci vestiremo da Genoa" ha detto il compagno ... "Da qui in poi: resistere, proveranno a reagire, tireranno, certo, ma niente di più. Teneteli fuori ...

A Maksimovic 3 e ll'aggiu trattato: fove overamente 'o peggio 'ncampo

... nce ànnu menata 'a favetta e nce ànno cuovete; ajere 'o Ciuccio jette ô 'Luigi Ferraris' pe 'nu ... Sperammo ca è ccosa 'e niente! Dal 69 Amir Rrahmani 6: corre pochi rischi in una fase in cui, va detto,...

Un gestaccio di Conte rivolto verso la tribuna a fine primo tempo: potrebbe essere stato questo il motivo che ha fatto poi esplodere Andrea Agnelli al triplice fischio dell'arbitro ...

Niente Ferraris per Atletico Madrid-Chelsea di Champions League. La Uefa ha deciso di far disputare la gara a Bucarest ...

Un gestaccio di Conte rivolto verso la tribuna a fine primo tempo: potrebbe essere stato questo il motivo che ha fatto poi esplodere Andrea Agnelli al triplice fischio dell'arbitro.

Niente Ferraris per Atletico Madrid-Chelsea di Champions League. La Uefa ha deciso di far disputare la gara a Bucarest.