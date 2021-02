Neymar ha perso la testa per una influencer italiana? Chi: “Al momento lei non cede” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Neymar viene costantemente accostato a modelle bellissime, nell'attesa di capire quando il calciatore del Psg si innamorerà di nuovo. Dopo la tormentata storia con l'attrice brasiliana Bruna Marquezine, con qualche tira e molla, ci sono state solo voci di flirt passeggeri. Il calciatore è quindi ancora alla ricerca dell'amore vero.caption id="attachment 107837" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionL'indiscrezione della rivista Chi"Neymar ha perso letteralmente la testa per la "nostra" influencer e blogger Chiara Nasti e non si nasconde. Non c'è una foto della Nasti che non abbia un like, un cuore di Neymar. Lui sta facendo di tutto per "agganciare" la ragazza e incontrarla, ma lei al momento non cede", scrive la rivista di Signorini ... Leggi su golssip (Di mercoledì 10 febbraio 2021)viene costantemente accostato a modelle bellissime, nell'attesa di capire quando il calciatore del Psg si innamorerà di nuovo. Dopo la tormentata storia con l'attrice brasiliana Bruna Marquezine, con qualche tira e molla, ci sono state solo voci di flirt passeggeri. Il calciatore è quindi ancora alla ricerca dell'amore vero.caption id="attachment 107837" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionL'indiscrezione della rivista Chi"haletteralmente laper la "nostra"e blogger Chiara Nasti e non si nasconde. Non c'è una foto della Nasti che non abbia un like, un cuore di. Lui sta facendo di tutto per "agganciare" la ragazza e incontrarla, ma lei alnon", scrive la rivista di Signorini ...

