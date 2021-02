Neuer carico per la finale del Mondiale per club | “Non vediamo l’ora di giocare la finale”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo Hans Flick, anche il portiere e capitano del Bayern Monaco, Manuelha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Tigres valido per ladiper: “Nonche si giochi lacontro il Tigres. Tutta la squadra ha dato un grande contributo. Sarebbe un grande record. Naturalmente, anche gli allenatori hanno avuto un ruolo importante. Abbiamo meritato di arrivare inmettendo in campo grandi prestazioni di squadra. Tutti sono motivati. Dobbiamo fare la nostra partita, mantenere il ritmo alto e cercare di portare avanti il ??nostro stile”. Foto:independentcouk L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

