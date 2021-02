Nessuno ha capito cosa volesse dire l’avvocato di Trump che ha parlato all’impeachment (Di mercoledì 10 febbraio 2021) l’avvocato difensore Bruce Castor (foto: Congress.gov via Getty Images)Con 56 voti favorevoli e 44 contrari, il Senato statunitense si è espresso a favore della costituzionalità del procedimento per impeachment contro l’ex presidente Donald J. Trump. I legali di Trump non sono riusciti a convincere l’emiciclo del contrario, esponendo una difesa che è stata definita improvvisata da diversi commentatori statunitensi e che ha lasciato quantomeno perplessi anche diversi fra gli stessi senatori repubblicani. l’avvocato Bruce L. Castor della difesa di Trump ha incominciato il suo intervento definendosi “procuratore capo”, per cominciare, cioè il capo dell’accusa. Il suo discorso non è proseguito con maggior successo, dato che la possibile innocenza di Trump è scomparsa dai radar, sostituita ... Leggi su wired (Di mercoledì 10 febbraio 2021)difensore Bruce Castor (foto: Congress.gov via Getty Images)Con 56 voti favorevoli e 44 contrari, il Senato statunitense si è espresso a favore della costituzionalità del procedimento per impeachment contro l’ex presidente Donald J.. I legali dinon sono riusciti a convincere l’emiciclo del contrario, esponendo una difesa che è stata definita improvvisata da diversi commentatori statunitensi e che ha lasciato quantomeno perplessi anche diversi fra gli stessi senatori repubblicani.Bruce L. Castor della difesa diha incominciato il suo intervento definendosi “procuratore capo”, per cominciare, cioè il capo dell’accusa. Il suo discorso non è proseguito con maggior successo, dato che la possibile innocenza diè scomparsa dai radar, sostituita ...

