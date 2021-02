"Nemmeno se c'è Superman". Sicuro? Le parole di Andrea Orlando il 12 gennaio: il disastro che fa godere Salvini | Video (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Rewind. Bisogna tornare allo scorso 12 gennaio, insomma meno di un mese fa, mica un'era geologica ma neppure uno scarso annetto. Giorni in cui si respirava la crisi di governo che avrebbe aperto Matteo Renzi (protagonista pochi giorni prima di quel 12 gennaio di un infuocato intervento al Senato contro Giuseppe Conte), crisi di governo che avrebbe condotto alla cacciata del presunto avvocato del popolo e all'esecutivo di Mario Draghi, in via di definizione proprio in questi giorni. Bisogna tornare allo scorso 12 gennaio, nello studio di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, dove come ospite d'onore c'era Andrea Orlando, vicesegretario del Pd. E interpellato sull'imminente crisi di governo e sulla possibilità di trovarsi in un nuovo esecutivo magari con Matteo Salvini, ecco che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Rewind. Bisogna tornare allo scorso 12, insomma meno di un mese fa, mica un'era geologica ma neppure uno scarso annetto. Giorni in cui si respirava la crisi di governo che avrebbe aperto Matteo Renzi (protagonista pochi giorni prima di quel 12di un infuocato intervento al Senato contro Giuseppe Conte), crisi di governo che avrebbe condotto alla cacciata del presunto avvocato del popolo e all'esecutivo di Mario Draghi, in via di definizione proprio in questi giorni. Bisogna tornare allo scorso 12, nello studio di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, dove come ospite d'onore c'era, vicesegretario del Pd. E interpellato sull'imminente crisi di governo e sulla possibilità di trovarsi in un nuovo esecutivo magari con Matteo, ecco che il ...

SuperMargaBros : Ma voi lo capite perché questo paese non si salva nemmeno se Mattarella dà l'incarico a #Draghi, #Superman o dirett… - Libero_official : Rimbalzano le immagini di #Orlando che, a #ottoemezzo del 12 gennaio, chiudeva in modo netto a ogni tipo di collabo… - maxxo55 : @Adnkronos @AndreaOrlandosp attendo di sapere cosa voleva dire, non tanto tempo fa, con “Mai con Salvini nemmeno se arriva Superman!” - EstePhalloides : @24Mattino @AndreaOrlandosp @pdnetwork “Neanche se arriva Superman”. Così sentenziò questo condottiero di somari ne… - Azzurrocationic : @AndreaOrlandosp ' nemmeno con Superman!' Se lo ricorda? -

Ultime Notizie dalla rete : Nemmeno Superman La compagnia dei voltagabbana in ginocchio da Draghi

Quello che, stando alle parole del suo vicesegretario Andrea Orlando non si sarebbe mai stato in maggioranza con la Lega "nemmeno se gliel'avesse chiesto Superman", e che a proposito di coerenza ...

Facce toste

... il parlamentare Pd rispose sornione e bello convinto: "Nemmeno se venisse Superman". Chissà cosa ne pensano gli elettori. Ora, vedete, il problema non è cambiare opinione (come succede nella vita e ...

Facce toste left AERODINAMICA. POSIZIONE FROOME VIETATA, SUPERMAN DA NON PROVARE

L'UCI ha di recente vietato la “posizione Froome” adottata dal britannico in gara al Tour de France e imitata da numerosi colleghi in corsa perchè considerata la più aerodinamica in discesa. Troppo pe ...

Shazam!, il regista e Zack Snyder hanno parlato di progetti futuri?

Il regista del franchise dedicato a Shazam sul suo rapporto con Snyder soprattutto in vista dell'arrivo di Justice League.

Quello che, stando alle parole del suo vicesegretario Andrea Orlando non si sarebbe mai stato in maggioranza con la Lega "se gliel'avesse chiesto", e che a proposito di coerenza ...... il parlamentare Pd rispose sornione e bello convinto: "se venisse". Chissà cosa ne pensano gli elettori. Ora, vedete, il problema non è cambiare opinione (come succede nella vita e ...L'UCI ha di recente vietato la “posizione Froome” adottata dal britannico in gara al Tour de France e imitata da numerosi colleghi in corsa perchè considerata la più aerodinamica in discesa. Troppo pe ...Il regista del franchise dedicato a Shazam sul suo rapporto con Snyder soprattutto in vista dell'arrivo di Justice League.