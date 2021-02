Nel Governo Draghi ci sarà il ministero per la Transizione ecologica chiesto dal M5S

(Di mercoledì 10 febbraio 2021), il Wwf conferma: “Ciundella” “Ciundella”: lo ha confermato Donatella Bianchi, presidente di Wwf Italia, al termine delle consultazioni che il premier incaricato, Mario, ha tenuto anche oggi, mercoledì 10 febbraio, con associazioni e organizzazioni in vista della formazione di un nuovo(qui le ultime notizie). Si tratta di un messaggio importante soprattutto per i 5 Stelle, che avevano posto come condizione per appoggiare il nuovo esecutivo proprio la creazione di undella. A dichiararlo, ...

matteorenzi : Eravamo decisivi nel Conte bis, lo saremmo stati nel Conte ter ma abbiamo preferito rinunciare anche contando di me… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Febbraio: “Non condivido le tue idee, ma mi batterò fino alla morte affinché… - ItaliaViva : Il governo presieduto da Renzi era composto da metà ministri donne e metà uomini, nel nostro partito i ruoli apical… - ritornoalfutur2 : RT @jacopo_iacoboni: Conte, più che il federatore dell'alleanza Pd-M5S (e men che mai lo statista che aiuta la formazione del governo Dragh… - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: #Crosetto spiega la scelta della #Meloni di non entrare nel governo #Draghi, pur assicurando disponibilità su tutti i… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Governo

... in quanto componente di diritto privato del Ssn, ribadisce alla sua disponibilità a ... operandopieno rispetto di quanto previsto dal Piano nazionale vaccini anti Covid - 19 e seguendo, ...... era una carenza centrale: europea, mondiale", ha dichiaratocorso dell'intervista. "Forse ... Sileri: 'Voto sì aDraghi. Bello vedere partiti uniti' Sileri si è poi dichiarato favorevole ...(Adnkronos) - E seppure Draghi ha scelto di non dichiarare, la conferma della presenza di un ministero della Transizione ecologica nel governo arriva ...La chiamata sarebbe servita come “segnale” per far ripartire la votazione sula piattaforma dei Cinque Stelle bloccata nella serata di martedì ...