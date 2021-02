Nek mostra la mano ferita: «La vita può cambiare ogni giorno» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’incidente di cui Nek ha dato notizia a fine novembre non è stato, solo, un lampo a ciel sereno, ma il pretesto di una riflessione profonda. La stessa di cui il cantante ha voluto scrivere su Instagram. «Ecco la mia mano oggi. La sento reagire con me. La sento lentamente risvegliarsi come da un lungo letargo, come se rinascesse di nuovo», ha cominciato Filippo Neviani, pubblicando online una foto di sé, con il braccio teso davanti al viso e il palmo della mano rivolto all’obiettivo. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’incidente di cui Nek ha dato notizia a fine novembre non è stato, solo, un lampo a ciel sereno, ma il pretesto di una riflessione profonda. La stessa di cui il cantante ha voluto scrivere su Instagram. «Ecco la mia mano oggi. La sento reagire con me. La sento lentamente risvegliarsi come da un lungo letargo, come se rinascesse di nuovo», ha cominciato Filippo Neviani, pubblicando online una foto di sé, con il braccio teso davanti al viso e il palmo della mano rivolto all’obiettivo.

