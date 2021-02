Natasha Stefanenko lancia nuova collezione invernale di L A Water | ' acqua filo conduttore'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - L.A.lacon l'come. Il marchio nato dall'intuito di stilisti Italiani, personaggi della moda e dello spettacolo, da sempre alla ricerca di connubi magici, senza tempo e senza confini, tra cui i principali ispiratori sono la modella, conduttrice e attricee il marito imprenditore e stilista Luca Sabbioni, affiancati dalla Smart Trade spa, dopo le ciabattine gioiello e gli stivali ‘texani' in gomma naturale,altri tre nuovi modelli: i Luxury rain boots, anfibi in PVC accessoriati; i Rubber Rain boot, stivali in gomma ispirati al tradizionale stivale pioggia sviluppati in diverse altezze; e ...