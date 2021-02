Napoli, possibile prova di evacuazione per i cittadini dei Campi Flegrei (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Il responsabile della Protezione Civile Angelo Borrelli ha presenziato questa mattina in una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione relativa alla zona di Agnano e dei Campi Flegrei che è stata soggetta tante piccole scosse negli ultimi mesi. Angelo Borrelli ha anche effettuato un sopralluogo alla fumarola Pisciarelli. Queste le sue parole, riportate da Repubblica. “Il fenomeno del bradisismo è attentamente monitorato dalla comunità scientifica. Al momento non vi sono particolari motivi di allarme. Il sollevamento della terra nell’area flegrea avviene ad un ritmo di 12 millimetri al mese, la situazione resta ‘di attenzione’ e al momento non vi sono ragioni per cambiare lo scenario”. Queste invece le parole di Francesca Bianco, direttrice dell’osservatorio vesuviano: “Registriamo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il responsabile della Protezione Civile Angelo Borrelli ha presenziato questa mattina in una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione relativa alla zona di Agnano e deiche è stata soggetta tante piccole scosse negli ultimi mesi. Angelo Borrelli ha anche effettuato un sopralluogo alla fumarola Pisciarelli. Queste le sue parole, riportate da Repubblica. “Il fenomeno del bradisismo è attentamente monitorato dalla comunità scientifica. Al momento non vi sono particolari motivi di allarme. Il sollevamento della terra nell’area flegrea avviene ad un ritmo di 12 millimetri al mese, la situazione resta ‘di attenzione’ e al momento non vi sono ragioni per cambiare lo scenario”. Queste invece le parole di Francesca Bianco, direttrice dell’osservatorio vesuviano: “Registriamo ...

