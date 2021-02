Napoli eliminato: Atalanta - Juve in finale di Coppa Italia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sfuma un altro obiettivo stagionale del Napoli dopo la SuperCoppa Italiana persa con la Juve: in finale di Coppa Italia ci va l'Atalanta, che nella semifinale di ritorno supera Gattuso e si regala il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sfuma un altro obiettivo stagionale deldopo la Superna persa con la: indici va l', che nella semidi ritorno supera Gattuso e si regala il ...

sechesi : Nel 2021 il Napoli ha già perso tre partite in campionato, una finale senza far nulla per vincere ed è stato elimin… - frankieboy_1979 : @RaiSport @Atalanta_BC @sscnapoli Azz...Juve in finale...Napoli eliminato... Vice? Aho non ce fa preoccupa eh! - raffamad81 : RT @sechesi: Nel 2021 il Napoli ha già perso tre partite in campionato, una finale senza far nulla per vincere ed è stato eliminato in una… - Rossonerosemper : Col Napoli eliminato sarebbe da rinviare Napoli-Benevento e Verona-Juventus e recuperare lì la partita Juventus-Nap… - cefalodomenico : RT @sechesi: Nel 2021 il Napoli ha già perso tre partite in campionato, una finale senza far nulla per vincere ed è stato eliminato in una… -