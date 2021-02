Na tazzulella | la nuova vita dell’imprenditore Pozone dopo aver sconfitto il Covid

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una storia importante soprattutto per questi tempi parte dalle paroleGaetano: “vissuto ilho aperto un nuovo bar in piazza dei Martiri. Ho provato ilsulla mia pelle – afferma l’imprenditore napoletano Gaetano– sono stato malissimo, ricoverato all’ospedale Cotugno per tantissimi giorni, ho davvero visto la morte con gli occhi. Ora spero solamente che questo brutto periodo passi, innanzitutto per la salute di ognuno di noi. Spero che più persone possibili possano salvarsi da questo bruttissimo male. Questa malattia mi ha toccato nel profondo”. È questa la testimonianza di Gaetano, giovane imprenditore, che con il fratello Salvatore ha tre bar sul territorio cittadino. Le sue toccanti parole ...

Ultime Notizie dalla rete : tazzulella nuova

Il Denaro

Voglia dia Napoli dove da oggi e' possibile prendere il caffe' al banco. Restano chiusi i bar ... tra sabato e domenica in attesa di conoscere lafascia di colore nella quale sarà ...Anzi mi ero già riproposto di riorganizzarlo alla primaoccasione, ad un nuovo tour. Ora che ... magari canticchiando "Je so pazzo" o "Na'e Cafè". Il grande Pino verrà a trovarci ogni ...Una storia importante soprattutto per questi tempi parte dalle parole dell’imprenditore Gaetano Pozone: “Dopo aver vissuto il Covid ho aperto un nuovo bar in ...Una storia importante soprattutto per questi tempi parte dalle parole dell’imprenditore Gaetano Pozone: “Dopo aver vissuto il Covid ho aperto un nuovo bar in piazza dei Martiri. Ho provato il Covid su ...