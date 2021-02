Myanmar | la ‘protesta delle principesse’ | in abito lungo per dire no al golpe

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Naypyitaw, 10 feb. (Adnkronos) – Indossano abiti lunghi, di tulle, con il corpetto ornato di fiori. Sono le ragazze scese in piazza a Yangon, principale città di, per quella che hanno chiamato la ”protestaprincipesse” contro ildi stato militare del primo febbraio, che ha portato all’arresto del presidente e della leader della Lega nazionale per la democrazia Aung San Suu Kyi.”Vogliamo dimostrare che anche le ragazze stanno partecipando alla protesta contro ilmilitare. Pensiamo che questi costumi siano il modo più evidente per mostrarlo”, ha detto una ragazza scesa in piazza al ‘Frontier’, che sul suo account di Twitter ha condiviso video della sfilata di protesta. Sono decine di migliaia le persone che dal giorno delsono scese in piazza ...