Museo Archeologico Nazionale di Napoli | Franceschini nomina i componenti del Cda

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIdel Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico deldisono statiti dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario. Membri del Cda sono Marta Ragozzino (direttore regionale Musei della Campania), Salvatore Capasso (economista e direttore dell’ISMed-Cnr), Antonio De Simone (docente ed archeologo), Christian Greco (direttore della FondazioneEgizio di Torino). Del Comitato scientifico, ancora, fanno parte Carlo Rescigno (professore ordinario nel Dipartimento di Lettere e Beni culturali dell’Università della Campania- “Luigi Vanvitelli”), Agostino Riitano (Cultural Projetc Manager, già Project Manager Supervisior ...

