Mps, 23 miliardi di perdite in 10 anni. Dossier incandescente nella mani di Draghi che nel 2007 autorizzò l'acquisizione di Antonveneta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Con l'ultimo "rosso" da 1,69 miliardi di euro messo oggi a bilancio 2020 le perdite accumulate da Mps negli ultimi 10 anni toccano i 23,5 miliardi di euro, in pratica sono andati in fumo 6,5 milioni di euro al giorno. Otto degli ultimi dieci esercizi si sono chiusi con il segno meno nell'ultima riga del conto economico. Tra il 2011 e il 2017 la banca, che in Borsa capitalizza meno di 1,4 miliardi, ne ha chiesti al mercato 18,5 sotto forma di aumenti di capitale, di cui 5,4 forniti dallo Stato con la ricapitalizzazione precauzionale del 2017. E ora è in cantiere un nuovo aumento di capitale con il Tesoro a fare la parte principale. Il ministero è infatti azionista al 64% della banca senese dal 2017 ma dovrà cedere la partecipazione entro il 2021 in virtù degli accordi con Bruxelles. Mps è sul mercato da ...

