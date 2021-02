MotoGP, la Honda posta le prime foto di Marquez per la stagione 2021 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Luci accese, qualche ritocco nel look e poi si va in scena. Dopo la presentazione della Ducati , la Honda inizia a mostrare con qualche scatto i dettagli del 2021. Scatti fatti con Marc Marquez, come ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Luci accese, qualche ritocco nel look e poi si va in scena. Dopo la presentazione della Ducati , lainizia a mostrare con qualche scatto i dettagli del. Scatti fatti con Marc, come ...

dinoadduci : MotoGP, la Honda posta le prime foto di Marquez per la stagione 2021 - infoitsport : MotoGP | Honda, foto e misteri - Motorsport_IT : #MotoGP | Il team @HRC_MotoGP ha riunito per la prima volta la sua nuova line-up di piloti per la stagione 2021. M… - Moto_it : Dopo gli ultimi post in cui è apparso impegnato in sedute di massaggi e fisioterapia, l’otto volte campione del mon… - infoitsport : MotoGP. Honda ha sfruttato le gomme al 60% -